بلاغ لمحافظ القليوبية……

المسئولين أخذو صور سيلفي بجانب الكارثة وتركو الكارثة كما هي

التايم المصرية / وحيد العطار

علي الرغم من كل التنبيهات والتأكيدات من محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان علي جميع المسئولين والأجهزة التنفيذية بضرورة مراعاة مصالح المواطنين والعمل علي حلها بأسرع وقت…

وعلي الرغم من التحزير الأخير للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لجميع المسئولين بمحافظة القليوبية” بأن المسئول اللي مش هيشوف شغله كويس هيكون حسابه عسير

“

إلا أنه يبدو أن مسئولي شركة الكهرباء بطوخ والمجلس المحلي فوق كل هذه التحذيرات والتنبيهات

وعلي الرغم من كمية الشكاوي من سوء الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة ” الأمر الذي أكده اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في زيارتة يوم الأثنين الماضي للمحافظة والذي أكد أن العشرات من المواطنين يتصلون به يومياً من محافظة القليوبية يشكون من سوء الخدمات المقدمة للمواطنين ولكن يبدو أن مسئولي شركة الكهرباء بطوخ ومجلس مدينة طوخ لم يعوا هذا الحديث جيداً وإلا

★★★ لم يكن مواطني قرية العمار الكبري ليرسلو هذه الإستغاثة التي تنبئ بكارثة محققة في لحظة

بسبب عمود كهربائي موجود بجوار المجلس المحلي لقرية العمار الكبري التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية علي ناصية شارع الشئون الاجتماعية.

هذا العمود الكهربائي يربط أكثر من أربعة خطوط كهربائية وبه كمية أسلاك ووصلات كهربائية كثيرة جداً أغلبها لا يراعي الحد الأدنى من معايير الجودة والسلامة وحالتها سيئة جداً

مما يجعله ينبئ بكارثة حقيقية عند سقوط الأمطار وحدوث ماس كهربائي به فسيكون هذا العمود بمثابة مقبرة لكل من يمر بجواره

وكأن مسئولي شركة الكهرباء بطوخ ومجلس مدينة طوخ قد تناسوا أن هذه القرية قد فقدت طفلة من أبنائها هذا العام في هذا الفصل من العام ” فصل الشتاء” الذي لم ينتهي بعد وتبادل كلا من مسئولي شركة الكهرباء بطوخ ومجلس مدينة طوخ الإتهامات حول مسئولية صيانة أعمدة الكهرباء دون أن يأخذوا العبرة مما حدث ويقوموا بإصلاح أخطائهم بل إنشغلوا بتبادل الإتهامات .

وقد أكد مواطني قرية العمار أن أحد موظفي الكهرباء والمجلس المحلي حضروا أول أمس لمعاينة العمود ولم يفعلوا شيئاً إلا أنهم ” أخذوا صور سيلفي بجانب العمود وتركوه كما هو ”

“حقيقي شكراً المسئولين علي هذا المجهود الجبار”

★★ المواطنين يعرضون الحل بالجهود الذاتية والمسئولين لا حياة لمن تنادي

هذا وقد أكد مواطني قرية العمار الكبري التابعة لمركز ومدينة طوخ أن هذا الوضع منذ أكثر من خمسة سنوات وتقدمو بشكاوي عديدة للمسئولين دون أية جدوي خوفاً علي حياتهم وحياة أبنائهم مما جعل المواطنين يعرضون علي مسئولي الكهرباء بطوخ أن يقومو بعمل طرود وعوازل لذلك العمود وبالجهود الذاتية علي نفقة المواطنين إلا أن المسئولين لم يلقو لهم بال ولم يستجيبوا حتي للحلول التي عرضها المواطنين علي نفقتهم الخاصة

وكأنهم ينتظرون كارثة أخري يذهب ضحيتها المواطنين حتي يتبادلون الإتهامات حول المسئول عن الكارثة