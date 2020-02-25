الموت المحقق ينتظر أكثر من ٣٠٠ طالب مرتين في اليوم والمسئولين لا حياة لمن تنادي

التايم المصرية / وحيد العطار

مما لا شك فيه أن أعمدة الكهرباء بقري مركز طوخ بمحافظة القليوبية الأن أصبحت مصيدة للإنسان والحيوان بالمحافظة لدرجة أن وجود عمود كهرباء في الطريق أصبح يمثل مصدراً للخوف والقلق والشعور أن الموت يقف بجانب هذا العمود الكهربائي خاصة وبعد حدوث العديد من حالة الوفاة بسبب ماس كهربائي في أحد الأعمدة الكهربائية بالعديد من قري مركز طوخ وبالرغم من تشديد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بضرورة الإستعداد الجيد لمواجهة الظروف الجوية في فصل الشتاء حفاظاً علي أرواح المواطنين إلا أنه يبدو أن مسئولي الكهرباء لا يعنيهم كثيراً حياة المواطنين وخاصة أبناء القري

فما يحدث من حالة وفيات عديدة بينهم أطفال حتي الحيوانات لم تسلم من أخطاء الكهرباء بقري طوخ

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إن دل ذلك علي شيئ فإنما يدل علي مدي الفشل الذي ظهر به مسئولي الكهرباء بطوخ في الإستعداد لمواجهة الظروف الجوية في فصل الشتاء والتي تستوجب لا محالة فتح تحقيق فوري وعاجل مع كل مقصر في أداء عمله والذي تسبب في وفاة الأطفال والشيوخ حتي الحيوانات .

★★★★ الموت المحقق ينتظر ٣٥٠ طالب يومياً في الطريق .

وها نحن نضع علي طاولة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنذار بناقوس خطر قد يتسبب في كارثة لا يعلم مداها إلا الله وحده وفي ذلك الوقت عندما تقع الكارثة لن يفيد وقتها حتي الندم والسبب في ذلك (شركة الكهرباء بطوخ )

★★★ ( المشكلة والكارثة المنتظرة )

في الطريق إلي مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي والتي توجد بقرية عزبة الباجور التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية هذا الطريق يتجاوز ال ٥٠٠م وهو طريق غير مرصوف وعلي إحدي جانبية مسقة مياه صغيرة والجانب الأخر مباني سكنية أعمدة الكهرباء موجودة علي جانب الطريق الذي توجد به المسقة وأسلاك الكهرباء أعلي الأعمدة علي الجانب الأخر توجد مباني قامت بتوصيل الكهرباء من أعمدة الكهرباء عن طريق الممارسة وقامت شركة الكهرباء بطوخ بعمل مقايسة لتلك المباني وطلبت شركة الكهرباء بطوخ من الأهالي مبالغ مالية ثمن مقايسة الأعمدة المطلوبة لتوصيل الكهرباء لتلك المنازل وعددها أربعة أعمدة وبالفعل دفع المواطنين المقايسة وثمن الأعمدة لشركة كهرباء طوخ وذلك لتركيب الأعمدة وتوصيل الكهرباء وذلك منذ أكثر من عامين ولم تحضر شركة الكهرباء بطوخ الأعمدة الكهربائية للمواطنين وقامت الشركة بتوصيل أسلاك كهربائية من أعمدة الإنارة الموجود علي الطريق فوق أسلاك كهربائية أخري وتم ربط الأسلاك علي فرع شجرة ليصل السلك الكهربائي من منزل إلي منزل في وضع كارثي وكأن شركة كهرباء طوخ تضع قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة لتودي بحياة أربعة قرية بأكملها في لحظة

★★★★ الكارثة الكبري

أن هذا الطريق هو الطريق المؤدي إلى مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي والذي يمر عليه يومياً صباح ومساء أكثر من ٣٠٠ طالب في مرحلة التعليم الأساسي يمرون يومياً مرتين تحت تلك الأسلاك الكهربائية المتهالكة .

فما الوضع سيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لو أن هذه الأسلاك وقعت علي الطلبة خاصة في ظل هذه الظروف الجوية والأرض تحتهم مبللة بسبب الأمطار لأن الطريق غير مرصوف

★★ وهذا الذي حدث بالفعل اليوم فقد وقعت تلك الأسلاك وكادت أن تحدث الكارثة لولا لطف الله بأهل القرية والأطفال وكان اليوم عطلة منحتها سيادتكم لطلبة المدارس والمواطنين داخل منازلهم بسبب الأمطار وتم فصل الكهرباء بسرعة بعد صراخ المواطنين .

★★★★ التواصل مع مسئولي الكهرباء ولا حياة لمن تنادي.

مع العلم أنه قد تم التواصل مع مسئولي الكهرباء بطوخ دون جدوي وتم التواصل مع المهندسة أمال بركات رئيس قطاع الكهرباء ببنها والمهندس مجدي البنداري مدير عام شركة الكهرباء ببنها أكثر من مرة والتحذير من وقوع كارثة محققة ولكن دون أية جدوي وكأن حياة المواطنين والأطفال بتلك القرية لا تعني لهم أي شيء وفي كل مره أتواصل مع مسئولي الكهرباء يكون الرد عندما يصل دعم بأعمدة الكهرباء سنرسل الأعمدة الكهربائية للقرية ونعدل هذا الوضع

ألم يصل لشركة كهرباء طوخ أعمدة كهرباء منذ عامين ؟

أم وصلت لهم الأعمدة ولكن عزبة الباجور ليست تابعة لهم ؟

أم أن حياة المواطنين لا تمثل لهم شيئ ؟

★★ لذا معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان نضع أمام معاليكم تلك الكارثة الإنسانية قبل أن تحدث وكلنا ثقة في شخص معاليكم وأن سيادتكم لن تقبل بهذا الوضع ” الموت الذي ينتظر أبنائنا الطلبة كل يوم مرتين .

ونرجو من سيادتكم سرعة التدخل قبل أن يحدث لأبنائنا الطلاب ولمواطني قرية عزبة الباجور التابعة لمركز ومدينة طوخ ما لا يحمد عقباه