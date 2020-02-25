القبض على مسجل خطر وبحوزته عدد من الأسلحة النارية بالقليوبية

استطاع قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على مسجل خطر وبحوزته عدد من الأسلحة النارية قبل قيامه ببيعها بدائرة مركز شرطة بنها.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية قيام (عاطل، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه، وهارب من المراقبة، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية إيصال أمانة بالاتجار في الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 6 أسلحة نارية “فرد خرطوش محلي الصنع”، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.