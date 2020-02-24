نمبر وان الأسطورة الدكتور البروفسيور مجدى يعقوب…

مكتب القليوبية

متابعه سماح القصاص

البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب تم تكريمه في دبي تم جمع تبرعات مبلغ حوالي 400 مليون جنيه مصر لعمل أكبر مستشفي في الشرق الأوسط الدكتور مجدي أثناء التكريم وصعوده لمسرح واقع البروفيسور ونهض بكل فخر وعزه وتقدير واحترام من الجميع كما انت عظيم دكتور الانسانيه صاحب الابتسامه الجميله صاحب القلب الطيب البروفيسور مجدي يعقوب ضيع عمره في عمل الخير وخدمه البلد ربنا يبارك فيه السيرة الذاتية للدكتور والعالم البروفيسور العظيم نمبر وان ” المصرى ” مجدى يعقوب

وُلد مجدي حبيب يعقوب في محافظة الشرقية في 16 نوفمبر 1935، درس الطب في جامعة القاهرة وتخصص في جراحة القلب.

بعد انتقاله إلى بريطانيا، أصبح مستشارًا اختصاصيًا في أمراض القلب والصدر في مستشفى هارتفيلد في عام 1962.

تحت قيادته، بدأ برنامج الزراعة في مستشفى هارفيلد عام 1980، وبحلول نهاية العقد، قام هو وفريقه بتنفيذ 1000 عملية، وأصبح مستشفى هارفيلد المركز الرئيسي لزرع الأعضاء في المملكة المتحدة.

أسس السير مجدي يعقوب “سلسلة الأمل” في المملكة المتحدة عام 1995 والتي هي مؤسسةٌ طبيةٌ خيرية ‏تهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون من أمراضٍ قلبيةٍ خطيرة تهدد حياتهم.

في عام 1983 قام بعملية زرع قلب لرجل إنجليزي يدعى (John McCafferty) ليدخل بسبب تلك الجراحة موسوعة غينيس كأطول شخص يعيش بقلب منقول وذلك لمدة 33 عام حتى توفى جون في 2016 .

بمبادرة الدكتور مجدي يعقوب تم تأسيس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب و هي مؤسسة اهلية مصرية غير هادفة للربح تعمل في مجال الرعاية الصحية وعمليات القلب بالمجان ، تم تأسيسها في نهاية عام 2008 .

يعد أول من ابتكر جراحة “الدومينو”، التى تتضمن زراعة قلب ورئتين فى مريض يعانى من فشل الرئة، وفى الوقت نفسه، يؤخذ القلب السليم من المريض نفسه ليزرع فى مريض ثان، كما أجرى من خلال عمله فى المستشفيات البريطانية منذ عام 1962 ما يقرب من 25 ألف عملية خلال مشواره الطبي الطويل، منها 2500 عملية زراعة قلب.

اختاره رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير لإصلاح نظام التأمين الصحي في المملكة المتحدة والذي يعتبر من الأنظمة الهامة والمحورية للشعب الإنجليزي، و حصل على لقب بروفسير في جراحة القلب عام 1985 .

منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس في عام 1966 ويطلق عليه في الإعلام البريطاني لقب ملك القلوب .

حصل على جائزة Bradshaw Lectures لأساتذة الكلية الملكية للطب عام 1988، ووسام الاستحقاق الملكي البريطاني عام 1991 ، كذلك وسام ري فيش المقدمة من معهد تكساس للقلب عن انجازاته في جراحة القلب 1998 ، و حصل على وسام الواجب الأول ووسام الجمهورية من مصر فى يوم الطبيب لنفس العام، و وسام وزارة الصحة البريطانية عن دوره في الطب عام 1999.

فاز بجائزة الشعب عام 2000 والتي قامت بتنظيمها هيئة الإذاعة البريطانية BBC .

حصل على جائزة قمة مؤسسة عيادة كليفلاند لفشل القلب 2001 ، جائزة أبوقراط الذهبية (موسكو) لدوره في جراحة القلب 2003 ، وجائزة منظمة الصحة العالمية لخدمة الإنسانية لنفس العام ، و جائزة الجمعية الدولية لزراعة القلب والرئة عام 2004، و الوسام الذهبي للجمعية الأوروبية لطب القلب 2006 ، بينما حصل على جائزة فخر بريطانيا المقدمة من الديلي ميرور ، والجنسية الفخرية لمدينة بيرجامو الإيطالية ، ووسام الاستحقاق للأكاديمية الدولية لعلوم القلب لنفس العام أيضا .

تم منحه جائزة فخر بريطانيا في11 أكتوبر 2007 ، والجائزة تمنح للأشخاص الذين ساهموا بأشكال مختلفة من الشجاعة والعطاء أو ممن ساهم في التنمية الاجتماعية والمحلية.

في القرار الجمهورى رقم 1 لعام 2011 م تم التصديق من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يوم 6 يناير 2011 على منح الدكتور مجدى حبيب يعقوب وسام قلادة النيل العظمى لجهوده الوافرة والمخلصة في مجال جراحة القلب وقد استلمها بنفسه في حفل خاص أقيم على شرفه . كل الفخر نمبر وان العظيم صاحب الانسانيه صاحب القلب الطيب البروفيسور مجدي يعقوب فخر مصر