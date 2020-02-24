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مرتضى منصور: إذا تم خصم نقطة من الزمالك سأعتزل المحاماة وعضوية البرلمان وأغادر مصر

مرتضى منصور: إذا تم خصم نقطة من الزمالك سوف اعتزاله المحاماة وعضوية البرلمان وأغادر مصر

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه يتمنى فوز الأهلى على صن داونز لأنه ناد عظيم بتاريخه وبطولاته ومجلس إدارته برغم اختلافه مع رئيس ناديه محمود الخطيب.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية مع أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتى” مينفعش يتعمل بيان ضد “اتحاد الكرة” معظمه شتيمة فى مرتضى منصور من النادى الأهلى، قائلا على حد تعبيره “أنت عاوز تطفى النار ولا تولعها عندك مشكلة يا خطيب مع لجنه ظلمتك وظلمتنى”.

وأوضح أن بعض اللاعبين من الزمالك عوقبوا ولم يحصلو على مكافآت، مضيفًا أن وزير الرياضة شخص محترم ولا يرغب فى التدخل.

وأكد فى مكالمته أنه رجل دولة ولا يسمح بحصول مهزلة فى مباراه القمة، مطمئنًا جمهوره أنه لن تخصم نقطة من الزمالك ، ولو حدث ذلك سيعتزل المحاماة ومجلس النواب ويغادر مصر.

وأضاف لا أعلم إذا تم تحرير محضر بشأن عدم قدرة لاعبى الزمالك على الوصول إلى إستاد القاهرة.

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