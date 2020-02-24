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محافظ القليوبية يكشف بالأرقام تفاصيل الموجة الـ15 لإزالة التعدي على أراضي الدولة

محافظ القليوبية يكشف بالأرقام تفاصيل الموجة الـ15 لإزالة التعدي على أراضي الدولة

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن هناك إجراءات حاسمة بتتم تجاه مغتصبي الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، ولا تهاون مع المخالفين.

وتابع الهجان، أنه تم تنفيذ 637 حالة تعدي على أملاك الدولة، و69 تعدي على أراضي الزراعية، وتقدم بطلب التقنين 2899 طلب حتى الآن، منذ بدء الموجة الـ15 الإزالات.

ويناقش اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تطوير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ومجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة كراسة الشروط لعمليات الجمع الأولى ونقل المخلفات .

ومن المقرر، أن يقوم وزير التنمية المحلية عقب ذلك بزيارة لمصنع تدوير المخلفات بالخانكة وموقع المحطة الوسيطة المزمع إنشاءها فى أبوزعبل وتفقد مصنع تدوير القمامة والمدفن الصحي.

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