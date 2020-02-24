محافظ القليوبية يصدر قرار بتعطيل الدراسة بسبب الامطار غدا الثلاثاء بالمدارس والجامعة

أصدر السيد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرار تعطيل الدراسة بالمدارس وجامعة بنها غدا الثلاثاء بالمحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر بأن محافظ القليوبية أكد على أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اتخذت كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف المناخية القاسية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة،وحالة من عدم الاستقرار في الطقس

وقد وجه السيد المحافظ بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه سيادته بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ