عاجل.. تحذير هام من الأرصاد الجوية للمواطنين : “الزموا بيوتكم”

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة حذرت من تساقط أمطار غزيرة ورعدية قد تصل للسيول على بعض المناطق، وتم إرساله للمسئولين وقاموا باتخاذ كافة التدابير اللازمة، مناشدًا المواطنين المتواجدين بالمنازل بعدم الخروج اليوم إلا لضرورة.

وأضاف “شاهين”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “السفيرة عزيزة”، الذي يُعرض على شاشة “DMC”، أنه لا يجب على المواطنين الخروج من المنزل إلا للضرورة كون فرص تساقط الأمطار مستمرة خلال ساعات الليل أيضًا على فترات متقطعة، ولكنها أمطار غزيرة.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد واردة ومعهودة في هذا التوقيت وطبيعية خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن الأمطار التي تتساقط الآن تزيد من التكدس على الطرق خاصة وقت الذروة وخروج الموظفين من العمل.

وناشد السائقين بالقيادة بهدوء على الطرق؛ للقدرة على التحكم في عجلة القيادة بسبب مياه الأمطار، مضيفًا: “سنشهد تحسنا في الأحوال الجوية اعتبارًا من الأربعاء المقبل، على أن تنحصر حالة عدم الاستقرار على مناطق من سيناء غدًا، والتي قد تشهد أمطار غزيرة ورعدية قد تصل للسيول بالإضافة لمدن القناة والمحافظات المطلة على خليج السويس”.