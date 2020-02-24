عاجل.. “التعليم” تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار

نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد عن تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

قال مي الجوهري من الفريق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم إن غدًا يومي دراسي طبيعي، وأن ما أثير حول تعطيل الدراسة غير صحيح.

وأشارت الجوهري إلى أنه لم تصدر أي قرارات من الوزارة بشأن تعطيل الدراسة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أكدت أن حالة الطقس اليوم الإثنين، تشهد سقوطًا للأمطار المتوسطة إلي الغزيرة علي مناطق متفرقة من القاهرة الكبري والوجه البحري تكون رعدية أحيانا، بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.