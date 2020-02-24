أخبار مصرعاجل

عاجل.. “التعليم” تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار

نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد عن تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

قال مي الجوهري من الفريق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم إن غدًا يومي دراسي طبيعي، وأن ما أثير حول تعطيل الدراسة غير صحيح.

وأشارت الجوهري إلى أنه لم تصدر أي قرارات من الوزارة بشأن تعطيل الدراسة.

 وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أكدت أن حالة الطقس اليوم الإثنين، تشهد سقوطًا للأمطار المتوسطة إلي الغزيرة علي مناطق متفرقة من القاهرة الكبري والوجه البحري تكون رعدية أحيانا، بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

Post Views: 559
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ ساعة واحدة
780

عاجل.. تحذير هام من الأرصاد الجوية للمواطنين : “الزموا بيوتكم”

مرتضى منصور: إذا تم خصم نقطة من الزمالك سوف اعتزاله المحاماة وعضوية البرلمان وأغادر مصر
منذ ساعتين
996

مرتضى منصور: إذا تم خصم نقطة من الزمالك سأعتزل المحاماة وعضوية البرلمان وأغادر مصر

منذ ساعتين
575

محافظ القليوبية يصدر قرار بتعطيل الدراسة بسبب الامطار غدا الثلاثاء بالمدارس والجامعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن تعطيل الدراسة غداً بالمدارس والجامعات لسوء الأحوال الجوية
منذ ساعتين
603

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن تعطيل الدراسة غداً بالمدارس والجامعات لسوء الأحوال الجوية

Don`t copy text!