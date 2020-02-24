تم تنفيد حكم الاعدام رميا بالرصاص لخائن ووصول جثة الارهابي هشام عشماوي الي مشرحة زينهم

مكتب القليوبية

متابعه سماح القصاص

تنفيد حكم الاعدام رميا بالرصاص لخائن وصول جثة الارهابي هشام عشماوي الي مشرحة زينهم نفذ حكم الإعدام صباح اليوم بحق الإرهابى هشام عشماوى. هذا عدل الله ورحمه الله على جميع شهداء مصر من الجيش والشرطه والشعب حفظ الله مصر من كل شراليوم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص في الإرهابي الخائن هشام عشماوي … يسقط الخونة … تحيا مصر …

ا تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص في ميدان الكليه الحربيه.. الكليه ال انته اتخرجت منها ومصنتش العهد الكليه ال كان خيرها عليك..الكليه ال عملت منك انسان وفي الاخر اتخرجت تقتل زمايلك منك للة

دا حق من حقوق شهدا كتير

زي ما خرجت من الكليه الحربيه في وقت من الاوقات بعد الحفله بتاعتك ع رجلك.. انهاردا هتتخرج منها برده بس ع نقاله اللهم انتقم في كل من ظلم وقتل ولسا هنجيب بقيت ال شبهك من فران الارهاب

الي جهنم وبئس المصير لأن العسكري الذي يخون وطنه يكون عقابه الإعدام رميا بالرصاص اللهم نجي مصر من الخونة والعملاء والفاسدين وأحفظ مصر تحيا مصر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموتنا بل احياء عند ربهم يرزقون الرحمه علي جميع الشهداء