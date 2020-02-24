افتتاح منفذ حزب مستقبل وطن لبيع الاسماك بأسعار مخفضة بمدينة بنها

افتتحت أمانة مدينة بنها لحزب مستقبل وطن برئاسة الاستاذ سامى عبد الوهاب أمين مدينة بنها منفذ حزب مستقبل وطن بمنطقة الكوبرى بمدينة بنها لبيع الأسماك بأسعار مخفضة لمواجهة غلاء الأسعار وللتخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير منتجات غذائية بأسعار مخفضة وبحضور الاستاذ هانى سيف أمين مركز بنها والاستاذ وليد حسنى أمين التنظيم بمدينة بنها وعدد من الامناء بأمانة مدينة بنها

يأتى ذلك فى إطار تنفيذا تعليمات النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عاطف ناصر أمين الحزب بمحافظة القليوبية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بفتح منافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة فى جميع المدن والمراكز والاهتمام بالمواطنين ومساعدتهم فى مواجهة غلاء الاسعار بتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة وبعروض مذهلة

ومن جانبة أكد سامى عبد الوهاب أن الحزب دائما يسعى لحل مشاكل المواطنين والوقوف بجانبهم والمساهمة بفتح هذة المنافذ لتوفير جميع السلع للبسطاء من اهالينا بأسعار مخفضة وتنفيذ تعليمات معالى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين

كما أضاف هانى سيف أمين مركز بنها بأن حزب مستقبل وطن بمدينة بنها ومركز بنها يعملان معا وبايد واحدة لخدمة الاهالى سواء فى المدينة او المركز لان هدفنا واحد وهو الوقوف بجوار الاسر محدودة الدخل ومساعدتها بكل الوسائل من أجل توفير حياة كريمة لهولاء الأسر وسوف تشهد الفترة القادمة افتتاح العديد من المنافذ كخدمة من الحزب لكل أهالينا فى المدن والمراكز

وفى ذات السياق شهد المعرض اقبال كثيف من الاهالى والمواطنين نظرا للاسعار المخفضة التى يتم البيع بها داخل المنفذ و معربين عن سعادتهم بافتتاح هذا المنفذ ومتمنين افتتاح منافذ أخرى لبيع جميع المنتجات الغذائية