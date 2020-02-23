وفاةعمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي

مكتب/ القليوبية متابعه /سماح القصاص

وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 37 عاما “يا أيها النفس المطمئنة إرجعي ا لى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي”

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)

صدق الله العظيم

عزاء واجب من جريده التايم

البقاء لله وحده وربنا يرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان