أخبار مصرعاجل

وفاةعمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي

وفاةعمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي

مكتب/ القليوبية متابعه /سماح القصاص

وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 37 عاما “يا أيها النفس المطمئنة إرجعي ا لى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي”
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)
صدق الله العظيم
عزاء واجب من جريده التايم
البقاء لله وحده وربنا يرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

Post Views: 36
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 4 ساعات
567

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف في محيط المنطقة الإستثمارية ويوجه بتكثيف الإنارة والتشجير

الدقيقة بـ 33 جنيهاً.. المتهم بتكوين شبكة دعارة بالقليوبية: الشغلانة فلوسها كتير وكله حسب المجهود
منذ 4 ساعات
2٬866

الدقيقة بـ 33 جنيهاً.. المتهم بتكوين شبكة دعارة بالقليوبية: الشغلانة فلوسها كتير وكله حسب المجهود

منذ 4 ساعات
756

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الحملة المكبرة لإزالة التراكمات أسفل الدائري مع تقاطع طريق شبرا- بنها الحر تمهيدا لتشجير المنطقة وعمل لاند سكيب لها بدءا من الغد

منذ 5 ساعات
606

الهجان  يتفقد الحملة الميكانيكية لحي شرق شبرا الخيمة للبدء في إصلاح المعدات المتعطله بالمحافظة

Don`t copy text!