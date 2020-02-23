محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف في محيط المنطقة الإستثمارية ويوجه بتكثيف الإنارة والتشجير

تفقد صباح اليوم عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية أعمال الرصف بمحيط موقع المنطقة الإستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها والمزمع إفتتاحها خلال الفترة المقبلة كأول منطقة إستثمارية متميزة بمدينة بنها.

وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف للمطالع والمنازل للمنطقة الإستثمارية، وأيضا أماكن الإنتظار واللاند سكيب وتكثيف أعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية إليها، وفي محيطها وتشجير المنطقة بالكامل تمهيدا لإفتتاحها قريبا.