محافظ القليوبية يتفقد أعمال الحملة المكبرة لإزالة التراكمات أسفل الدائري مع تقاطع طريق شبرا- بنها الحر تمهيدا لتشجير المنطقة وعمل لاند سكيب لها بدءا من الغد

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الحملة المكبرة لإزالة التراكمات أسفل الدائري مع تقاطع طريق شبرا- بنها الحر تمهيدا لتشجير المنطقة وعمل لاند سكيب لها بدءا من الغد

لليوم الثاني علي التوالي تابع عبد الحميد الهجان / محافظ القليوبية إستكمال أعمال الحملة المكبرة لإزالة التراكمات أسفل الدائري مع تقاطع طريق شبرا – بنها الحر (مدينة قليوب وحدود حي غرب شبرا الخيمة)، والتي تم استخدام عدد كبير من المعدات بها من مدن قليوب وشبرا الخيمة وباقي مجالس مدن المحافظة، حيث تم إزالة 3٥٠٠ طن مخلفات من الرتش الذي كان يتسبب

في عرقلة الحركة المرورية بمطلع الكوبري، بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

وخلال الحملة طالب المحافظ بتكثيف العمل لإنهاء باقي التراكمات المتبقية من أمس تمهيدا لبدء تشجير المنطقة بدءً من غدِ، كما طالب المحافظ أيضا بالإهتمام بميدان أم بيومي وعمل لاند سكيب وتصور هندسي

له ليصبح وجهه حضارية للمحافظة علي الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر.

وشارك في الحملة الدكتور/ سمير حماد نائب المحافظ والدكتور/ عواد أحمد علي السكرتير العام والأستاذ/ حامد طلبة رئيس مركز ومدينة قليوب