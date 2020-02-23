عاجل ننشر اسعار العملات فى الاسواق المحلية بعد انخفاض الدولار

سجل سعر الدولارالأمريكي اليوم الأحد وبلغت قيمة ،الشراء 15.49 جنيه، وبيعا 15.62 جنيه وفقا لاخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو

بينما سجل سعر اليورو اليوم، الأحد، شراءً 16.80 جنيه، وبيعا 16.91 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني اليوم، الأحد، سجل شراءً 20.09 جنيه، وبيعا 20.21 جنيه.

الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 15.83 جنيه، وبيعا 15.94 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 13.88 جنيه، وبيعا 13.97 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.20 جنيه، وبيعا 2.22 جنيه.

– ونكشف سبب تراجع اسعار الدولار اليوم

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هبوط الدولار لأدنى مستوى له منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى اليوم؛ يؤكد الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة على مدار الأعوام السابقة.

وأضاف “أبو زيد”، في اتصال هاتفي لـ”صدي البلد”، أن تراجع الدولار يؤكد تعافي الاقتصاد القومي بعد وصول صافي تحويلات العاملين في الخارج بنهاية نوفمبر الماضي لأكثر من 11 مليار دولار وتحسن معدلات السياحة والصادرات المصرية.

وأوضح أن كل روافد النقد الأجنبي ساعدت في رفع حجم الاحتياطي النقدي للبلاد ليسجل حاليا نحو 45.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي؛ معتبرًا أنه قلل الطلب على العملة الأجنبية ودعم استقرار الجنيه أمامها.