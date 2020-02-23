سقوط تشكيل عصابي تخصص فى أعمال البلطجة بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من القبض علي 5 أشخاص كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في البلطجة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، بناحية مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من “محمود.ح”، 47 سنه عاطل ومقيم شارع داير الناحيه، مسطرد، دائرة القسم، و”منصور م م” 47 سنه عاطل ومقيم مسطرد، دائرة القسم و”محمد ا م” 23 سنه سمكري ومقيم شارع العمده، مسطرد دائرة القسم، و”عزت ع ع”، 18 سنه نجار ومقيم شارع الجمعيه، مسطرد دائرة القسم، و”سامي ح ا”، 50 سنه عاطل ومقيم شارع داير الناحيه، مسطرد دائرة القسم، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في البلطجه وحيازة الأسلحه الناريه والذخائر بدون ترخيص .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين عدا الأول بأكمنه أعدت لذلك وبحوزتهم عدد 3 سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد 13 طلقه من ذات العيار، وعدد 2 سلاح أبيض مطواه، وعدد 2 هاتف محمول .

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحه الناريه والبيضاء بقصد البلطجه والتشاجر، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق .