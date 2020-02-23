حزب الحرية المصري يفتتح مقره رقم 500 بمحافظة الغربية

افتتح حزب الحرية المصري مقرا جديدا بمركز السنطة بمحافظة الغربية ليصل عدد مقرات الحزب على مستوى الجمهورية إلى 500 مقر.

واكد أحمد القططي الأمين العام المساعد لشئون المحافظات أن عدد المقرات وصل إلى ٥٠٠ مقر مما يعزز فرص الحزب في المنافسة السياسية الشريفة في ظل حكم رشيد للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف شريف أنور أمين عام الحزب بالغربية ان مقر السنطة يعد مفخرة للحزب الذي يعمل اعضاؤه بحب ويبذلون جهودا فائقة يسابقون بها الزمن ليصبح الحزب رقما فاعلا في الحياة السياسية المصرية شاء من شاء الاعتراف بذلك وابى من ابى مشيرا إلى أن أمانة حزب كالحرية تكليف شاق وليس منصبا شرفيا وأنه لم يسع يوما لأي منصب ولكنه لا يستطيع أن يرفض شرفا كهذا.

وأضاف الإعلامي الدكتور إيهاب الكومي أمين تنظيم الحزب بالغربية أن الحزب يسعى من اليوم الأول له بالمحافظة في عهده الجديد إلى استقطاب كوادر من ذوي الشعبية الجارفة والسمعة الطيبة لتكون له بصمة واضحة وهو ما آتي ثماره بالفعل مؤخرا وان ما نراه بمركز السنطة يؤكد بعد نظر الحزب.

وقال هيثم توفيق زغلول أمين الحزب بالسنطة إنه يعمل وسط أهله وأحبابه ويصل الليل بالنهار مع أعضاء الأمانة لترسيخ قدم الحزب.

وعلى صعيد متصل واصل الحزب العمل بمبادرة شفاء وقال الدكتور محمد حشيش أمين لجنة الصحة ان المبادرة وقعت الكشف امس على ١٤٠٠مريض من أهالي قرية الرجبية بمركز السنطة وقد وصل إعداد الذين تم توقيع الكشف عليهم منذ بدء المبادرة حتى الآن لأكثر من ١٥الف مواطن مع إجراء التحاليل والعمليات الكبيرة وتوزيع أكثر من ألف كارت متابعة يتم التعامل من خلاله مع المريض في أكبر المستشفيات والعيادات بنظام التأمين الصحى.

حضر الافتتاح اللواء مهند ابو لميمون أمين شئون العضوية بالحزب، وجميع امناء الوحدات الحزبية وأمناء اللجان.