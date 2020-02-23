تعرف علي أسعار الدولار الأمريكي بعد الانهيار أمام الجنيه المصري

سجلت أسعار الدولار استقرار في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 23-2-2020 بجميع البنوك المصرية، بعدما فقدت العملة الخضراء نحو 12 قرشا في تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط من ارتفاع حجم التدفقات النقدية على الاقتصاد.

وسجلت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى في جميع البنوك المصرية اليوم الأحد 23-2-2020 ، نحو 15.51 جنيه للشراء و15.61 جنيه للبيع بالبنك المركزي، وحقق 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع بالبنك الأهلى اليوناني المصري، وبلغ في مصرف أبو ظبي الأسلامي نحو 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع، وسجل في بنوك الأهلى وبنك مصر وبنك مصر إيران 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.