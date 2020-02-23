بسبب خلافات مالية.. حبس سائق اختطف طفلا للانتقام من والده بالقليوبية

أمرت نيابة قليوب، اليوم الأحد، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاختطافه طفل واحتجازه للانتقام من والده لوجود خلافات مالية بينهما.

وتلقى الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بلاغا من “تاجر قطع غيار سيارات”، 51 سنة، مُقيم دائرة القسم، أنه عقب عودته لمسكنه اكتشف عدم تواجد ابنه، 11 سنة، طالب،

وبالاستعلام من زوجته أكدت خروجه للهو أمام مسكنهم منذ ساعتين، وأثناء البحث عنه ورد إليه اتصال هاتفى من مجهول أبلغه خلاله المتصل بتواجد ابنه برفقته وطلب منه مبلغ مالى”مليون جنيه” كفدية لإطلاق سراحه.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت تحرياته إلى وجود خلافات مالية بينه وبين سائق، 47 سنة، والسابق اتهامه في 3 قضايا، مُقيم دائرة المركز، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه، وضبطه والعثور على الطفل المختطف بمسكنه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وأكد سابقة قيامه بشراء موتور سيارة من المُبلغ وعدم قيامه بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي ورفضه إسترجاع الموتور أو رد ثمنه له فعقد العزم على الانتقام منه بخطف إبنه، وفى سبيل تنفيذ مخططه توجه إلى سكنه مستقلًا سيارته الملاكى بدون لوحات معدنية وشاهد الطفل المجنى عليه أثناء لهوه فقام باستدراجه بزعم التوجه رفقته إلى محل سكنه لإعطائه مبلغ مالى خاص بوالده لتوصيله إليه وقام باحتجازه، وعقب ذلك قام بشراء شريحة هاتف محمول والاتصال بوالد المجنى عليه ومساومته.

جرى بإرشاده ضبط الهاتف المحمول والشريحة والسيارة خاصته المستخدمين في ارتكاب الواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.