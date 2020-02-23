عاجلمال و أعمال

بالتفاصيل تعرف علي اسعار الذهب اليوم

بالتفاصيل تعرف علي اسعار الذهب اليوم

امل مصطفى

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 فبراير 2020، وذلك بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف حركة التداول على الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 604 جنيهات

عيار 21 سجل 705 جنيهات

عيار 24 سجل 805 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 5640 جنيها

أوقية الذهب 1643 دولار

خلال الأشهر الماضية، ومع التصعيد الواضح من أمريكا والصين، وفرض رسوم جمركية على بضائع بمليارات الدولارات، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس عالميا بشكل غير مسبوق، لتحقق أوقية الذهب أعلى معدلاتها فى أكثر من 6 سنوات، وتبع هذه الأحداث ظهور فيروس كورونا وهو ما رفع الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الذهب، وفق شعبة الذهب

سعر الذهب فى مصر يرتبط بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميا، ومن ثم حدوث أى تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير، كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التى تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات والحروب التجارية، وكذلك مؤشرات النمو العالمية، وفق رأفت فريد تاجر بسوق الذهب

Post Views: 90
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 35 دقيقة
520

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف في محيط المنطقة الإستثمارية ويوجه بتكثيف الإنارة والتشجير

الدقيقة بـ 33 جنيهاً.. المتهم بتكوين شبكة دعارة بالقليوبية: الشغلانة فلوسها كتير وكله حسب المجهود
منذ 39 دقيقة
1٬180

الدقيقة بـ 33 جنيهاً.. المتهم بتكوين شبكة دعارة بالقليوبية: الشغلانة فلوسها كتير وكله حسب المجهود

منذ 42 دقيقة
563

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الحملة المكبرة لإزالة التراكمات أسفل الدائري مع تقاطع طريق شبرا- بنها الحر تمهيدا لتشجير المنطقة وعمل لاند سكيب لها بدءا من الغد

منذ 51 دقيقة
549

الهجان  يتفقد الحملة الميكانيكية لحي شرق شبرا الخيمة للبدء في إصلاح المعدات المتعطله بالمحافظة

Don`t copy text!