الهجان يتفقد الحملة الميكانيكية لحي شرق شبرا الخيمة للبدء في إصلاح المعدات المتعطله بالمحافظة بتمويل 51 مليون جنيه ….. وتدعيم الجراجات ب1330 كاوتش و330 بطارية

أكد عبد الحميد الهجان/محافظ القليوبية أن المحافظة تولي إهتماما بالغا بمنظومة النظافة وعودة المظهر الجمالي لشوارعها مشيرا إلى أن ذلك لن يتم إلإ من خلال توفير المعدات الميكانيكية بكافة أشكالها لتسهم بالإرتقاء بالمنظومة مؤكدا أنه تم تحديد احتياجات كل مدن وقرى المحافظة من المعدات للوصول إلى أعلى معدل تشغيل فعلي للحملة، كما سيتم إنهاء أعمال الصيانة

الممكنة للمعدات والسيارات والجرارات، بدلاً من تكهين المعطل لترشيد النفقات وتقليل المصروفات غير اللازمة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لتفقد جراج الحملة الميكانيكية لحي شرق شبرا الخيمة لبدء تسليم المعدات التي سيتم إصلاحها ضمن خطة المحافظة للعمرات الجسيمة، والتي تم إسنادها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا أن المحافظة حصلت علي تمويل من وزارة التنمية المحلية بمبلغ 51 مليون جنيه.

ورافق المحافظ الدكتور/ سمير حماد نائب المحافظ والدكتور/ عواد أحمد علي السكرتير العام والمهندس/ إبراهيم حافظ رئيس لجنة الممارسات ومندوب وزارة التنمية المحلية.

وخلال الجولة أيضا أشرف المحافظ علي استلام عدد 1330 كاوتش مختلف الأنواع للمعدات المملوكة للمحافظة( سيارات – لوادر ) حيث وجه المحافظ بالإستغلال الأمثل لكافة معدات وسيارات الأحياء، وصيانة ورفع كفاءة وإصلاح السيارات المعطلة داخل الجراحات من أجل الإستفادة القصوى منها في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد المحافظ على أنه خلال العام الحالي تم دعم الأحياء والجراجات بسيارات ومعدات بمبالغ كبيرة، مشدداً على أهمية وضع أسلوب عمل ونظام مع تحديد المهام والمسئوليات للحفاظ علي تلك المعدات مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على السائق في عمله.