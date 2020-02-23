القليوبية تستعد لزيارة وزير التنمية المحلية غدا ..وسيارة للصحفيين والإعلاميين أمام ديوان عام المحافظة

التايم المصرية / وحيد العطار

تستعد محافظة القليوبية غداً لزيارة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية غداً الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٤ في تمام الساعة الواحدة ظهرا وسط حالة من الترقب والقلق بين رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظة .

هذا وقد أكد ديوان عام المحافظة أنه سوف تتواجد سيارة للسادة الصحفيين والإعلاميين أمام ديوان عام المحافظة الساعة الواحدة وذلك لتغطية زيارة اللواء محمود شعراوي للمحافظة

هذا وتأتي زيارة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للمحافظة لتفقد عدة مشروعات بمدينتي شبرا الخيمه والخانكة .

** حالة من الترقب والقلق تنتاب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

جدير بالذكر أن زيارة اللواء محمود شعراوي هذه المره تأتي قبل أيام قليلة من إعلان حركة التغييرات بين رؤساء المدن والوحدات المحلية والمقرر إعلانها نهاية الشهر الجاري وسط حالة من الترقب والقلق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة وأنها تأتي وسط حالة من عدم الرضا من قبل المواطن القليوبي عن مستوى الخدمة المقدمة من بعض رؤساء المدن والوحدات المحلية ونشر العديد من المواقع الإخبارية بالمحافظة عن حالة السخط والغضب من المواطنين من إهمال بعض المسؤولين وتدني مستوي الخدمة المقدمة لهم.

** نتائج أخر زيارة للواء محمود شعراوي للقليوبية

وتجدر الإشارة هنا إلي أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في أخر زيارة له لمحافظة القليوبية كانت في عهد المحافظ السابق الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق والتي قام فيها اللواء محمود شعراوي بزيارة مفاجئة لمدينة الخانكة وتجول فيها سيادتة بشوارع المدينة وتابع بنفسه مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين ومستوي النظافة الأمر الذي حاز علي غصب اللواء محمود شعراوي من تدني مستوى النظافة وأمر بإحالة رئيس مجلس مدينة الخانكة وبعض المسئولين للتحقيق

ما الذي ستسفر عنه نتائج الزيارة هذه المره ؟

وهل ستكون هذه الزيارة بمثابة إستعجال لإعلان حركة التغيرات بين رؤساء المدن والوحدات المحلية ؟

هذا ما سوف تظهره نتائج الزيارة غداً بمحافظة القليوبية