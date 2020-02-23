الدقيقة بـ 33 جنيهاً.. المتهم بتكوين شبكة دعارة بالقليوبية: الشغلانة فلوسها كتير وكله حسب المجهود

الشغلانة فلوسها كتير وكنا عايزين نعمل ثروة كبيرة.. بهذه الكلمات بدأ المتهمون بتكوين شبكة للدعارة بشبرا الخيمة أقوالهم خلال التحقيقات التى أجريت معهم.

وقال الزوج إنه كوّن من زوجته شبكة لأعمال الدعارة حيث كانا يقومان باستقطاب راغبي المتعة من خلال الاتصال بأرقام عشوائية والترويج عبر الفيس بوك والاتفاق معهم لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية وصلت من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه فى الساعة.

وتابع الزوج أنه اتفق مع سيدتين على الانضمام إلى الشبكة وإقامة حفل جنسي جماعي داخل شقته بشبرا الخيمة مقابل الحصول على أموال كثيرة وتكوين ثروة مالية فى أسرع وقت.

حيث كان يحاسب الفتيات حسب المجهود وساعات ممارسة الجنس مضيفاً: “كنت أقوم بإرسال صور الفتيات للزبون لاختيار التي يرغب بها قبل حضوره الشقة لممارسة الدعارة”.

وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل وزوجته لإدارتهما شبكة للدعارة واستقطاب السيدات والرجال راغبي المتعة لممارسة الرذيلة في شقتهما بدائرة قسم أول شبرا الخيمة حيث تم ضبط المتهمين وسيدتين ورجل معهما في الشقة وتحرّر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة التحقيق فأمرت النيابة بحبسهم جميعًا.

وكانت المعلومات السرية قد وردت لمديرية أمن القليوبية تفيد بقيام عاطل وزوجته بإدارة شقتهما لممارسة الرذيلة واستقطاب النسوة وراغبي المتعة من الرجال لممارسة البغاء في عزبة عثمان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من القبض على الزوج وزوجته وضبط بصحبتهما سيدتين ورجل آخر يمارسان الرذيلة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهم.