سبورتعاجل

استبعاد رمضان صبحي.. الأهلي يعلن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك بالدوري

استبعاد رمضان صبحي.. الأهلي يعلن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك بالدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، والمقررة مساء الإثنين.

وضمت القائمة 19 لاعبا، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي

الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، محمود متولي، ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وحسام عاشور.

وسط الهجوم: وليد سليمان، وحسين الشحات، ومحمد مجدي “أفشة”، وأحمد الشيخ، وجيرالدو.

الهجوم: مروان محسن، وأليو بادجي

ويغيب عن القائمة: جونيور أجايي، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، للإيقاف، بالإضافة لرمضان صبحي للإصابة.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 45 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في 15 مباراة.

Post Views: 62
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 17 دقيقة
514

عاجل ننشر اسعار العملات فى الاسواق المحلية بعد انخفاض الدولار

رسمياً.. الزمالك يقرر عدم استكمال مباريات الدوري
منذ 50 دقيقة
538

رسمياً.. الزمالك يقرر عدم استكمال مباريات الدوري

منذ 4 ساعات
548

وفاةعمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي

منذ 8 ساعات
586

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف في محيط المنطقة الإستثمارية ويوجه بتكثيف الإنارة والتشجير

Don`t copy text!