استبعاد رمضان صبحي.. الأهلي يعلن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك بالدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، والمقررة مساء الإثنين.

وضمت القائمة 19 لاعبا، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي

الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، محمود متولي، ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وحسام عاشور.

وسط الهجوم: وليد سليمان، وحسين الشحات، ومحمد مجدي “أفشة”، وأحمد الشيخ، وجيرالدو.

الهجوم: مروان محسن، وأليو بادجي

ويغيب عن القائمة: جونيور أجايي، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، للإيقاف، بالإضافة لرمضان صبحي للإصابة.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 45 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في 15 مباراة.