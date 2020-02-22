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محمد عساف يطلق أحدث أغانيه العراقية ” شهالحلاوه “

محمد عساف يطلق أحدث أغانيه العراقية ” شهالحلاوه “

أطلق محبوب العرب الفنان “محمد عساف “ احدث أغانيه باللهجة العراقية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ، والتي حملت عنوان “ شهالحلاوه ” التي تعامل في إنجازها مع أسماء لامعة في مجال الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي خصوصا بعد النجاح الكبير للعملين السابقين الذي طرحهما محققا من خلالهما انتشارا واسعا في العالم العربي من خلال أغنية “مكانك خالي” و”بصراحة” على كافة المتاجر الإلكترونية .
وجاء هذا العمل مكملاً لمسيرة

التألق والنجاح باللهجة العراقية بعد إن أعاد تجربته في الغناء مع الشاعر رامي العبودي والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود .
وتقول كلمات الأغنية
شهالحلاوه وهالنزاكَه وهالجمال
سحر بعيونك حبيبي شي خيال
فدوه للغمازة اروح
والشفايف والشعر
صارلي شقد اني عايش
ماشفت هيجي بشر

ويرافق أطلاق هذا العمل الغنائي الجديد ” شهالحلاوه ” حملة إعلامية كبيرة في كافة الدول الخليجية والعربية من خلال أثير الإذاعات العربية وعلى كافة المتاجر الالكترونية
للاستماع الى أغنية شهالحلاوه من خلال الرابط المرفق
https://youtu.be/sz1jrmN6U-s

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