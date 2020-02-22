عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم السبت بعد الارتفاع الكبير

سجلت أسعار الذهب فى السوق المحلية ألبوم السبت وسجل جرام قيمة 700 جنيه لجرام عيار 21 .

وسجل عيار ١٨ في محلات الصاغة ألبوم 600 جنيه لجرام عيار 18.

وسجل عيار الذهب ٢٤ 800 جنيه لجرام عيار 24.

وسجل سعر الجنية الذهب.٥٦٠٠

وجاء ارتفاع أسعار الذهب في مصر مدفوعة بصعود سعر الذهب العالمي الذي سجل أعلى مستوياتها في سبع سنوات أمس الجمعة، في الوقت الذي تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن الدعم من ارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1625.05 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2013 عند 1626.27 دولار