ضبط عصابات “أبورحيم وكباكا والبرادعي” لترويج السلاح والمخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة مكتب المخدرات والبحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من ضبط 3 عصابات لترويج السلاح والمخدرات بحوزتهم كميات من المضبوطات قبل ترويجها على عملائهم في قليوب وشبين القناطر وبنها.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي وطلب تحريات المباحث.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من العميد حازم سعد رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية بضبط “عماد.م.م” وشهرته “عماد أبو رحيم”، في مركز قليوب السابق اتهامه في قضيتي سلاح، وبحوزته 3 أسلحة نارية “بندقية آلية وبخزينتها 13 طلقة من ذات العيار وبندقية خرطوش شوت جن و4 طلقات من ذات العيار وطبنجة معدلة و5 طلقات من ذات العيار حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية -جارى فحصها- وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 806 لسنة 2020 م إداري مركز قليوب.

كما تمكن العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة والمقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط “السيد.ح.ع” وشهرته “كباكا ” عاطل و”السيد.ر.م” وشهرته “البرادعي”، عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزتهما سلاح ناري بندقية آليه مطموسة الأرقام بخزينتها 4 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 500 جرام.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3853 لسنة 2020م جنح مركز شبين القناطر.

كما تمكن المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها من ضبط “محمد.ع.م” عاطل سبق اتهامه في القضية جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2014 م “سرقة بالإكراه” والمراقب على ذمتها لمدة 5 سنوات والمحرر بشأن هروبه المحضر رقم 617 جنح المركز لسنة 2020 م لاتهامه بالإتجار بالأسلحة النارية محلية الصنع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته “6 فرد خرطوش عيار 12 مم محلي الصنع وبمواجهته أقر بمضمون ما أسفر عنه الضبط والتحريات وحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه.