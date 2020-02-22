شاهد الهجان يقود حمله مكبرة لازالة التعديات علي الارض الزراعية واملاك الدولة بالقليوبية

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، مشدداً على تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعدين على أملاك الدولة بجميع أنواعها.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها المحافظة اليوم السبت 22/2/2020 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقري المنشأة الكبري والشقر وكفر تصفا بمدينة كفر شكر ضمن أعمال الموجة 15 التي شنتها المحافظة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وأملاك الدولة.

وتمت إزالة 27 حالة على الأرض الزراعية واملاك الري واشتملت المخالفات على منازل بالمسلحات الخرسانيه وتعديات على الأرض الزراعية وتشوينات بناء ومنازل بالطوب الأبيض.

وأشاد محافظ القليوبية، برجال الشرطة والأجهزة الأمنية التي توفر الحماية الكاملة للحملة الموسعة، موجهاً رؤساء مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لاستكمال أعمال الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

واكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والعمل على إستعادة حق الشعب ، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع مؤكداً إستمرار عمل الموجه وفق المخططات الموضوعة لإزالة كافة أشكال التعديات مع إلتزام الجميع بتنفيذ الإزالة فى المهد فور الشروع فى المخالفة لمنع وجود أى تعديات أو مخالفات جديدة.