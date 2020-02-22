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سقوط عاطل وزوجته يديران شبكة آداب بالقليوبية

نجحت  الأجهزة الأمنية بمدرية امن  القليوبية، من القبض على  عاطل وزوجته لتكوينهما شبكة “دعارة”، واستقطاب السيدات والرجال راغبى المتعة لممارسة الرذيلة فى شقتهما بدائرة قسم أول شبرا الخيمة .
كانت المعلومات السرية قد ورودت لمديرية أمن القليوبية تفيد بإدارة عاطل وزوجته شقتهما لممارسة الرذيلة واستقطاب النسوة وراغبى المتعة من الرجال لممارسة البغاء بشبرا الخيمة .
تم تشكيل فريق بحث قادة العقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى،  والعميد صمويل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، وتوصلت التحريات أن عاطلا قام بتكوين شبكة دعارة بمساعدة زوجته واتخذا شقتهما وكرا لنشاطهما، حيث يقوم الزوج باستقطاب الرجال راغبى المتعة الحرام وتقوم زوجته بإستقطاب السيدات والنسوة الساقطات لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالى كبير. 
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