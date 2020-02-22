سقوط عاطل وزوجته يديران شبكة آداب بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمدرية امن القليوبية، من القبض على عاطل وزوجته لتكوينهما شبكة “دعارة”، واستقطاب السيدات والرجال راغبى المتعة لممارسة الرذيلة فى شقتهما بدائرة قسم أول شبرا الخيمة .

كانت المعلومات السرية قد ورودت لمديرية أمن القليوبية تفيد بإدارة عاطل وزوجته شقتهما لممارسة الرذيلة واستقطاب النسوة وراغبى المتعة من الرجال لممارسة البغاء بشبرا الخيمة .