جنايات بنها .. تقضي بأعدم سائق توك توك بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات بنها، سائق توك توك و إحالة أوراقه لفضيلة المفتى للتصديق على حكم الإعدام لقيامه بخطف طفل عمره 13 عاما واحتجازه فى منزله والتعدى عليه جنسيا بمدينه الخانكة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب رئيس المحكمه، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، وحامد عبد الحميد الجمال، وأمانه سر مينا عوض.

وترجع وقائع القضية عندما تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد أختفاء “ع ع ا” 13 عاما عن أسرته فى مدينه الخانكة، وتم تشكيل فريق بحث قادة العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعه سائق توك توك قام باختطاف المجنى عليه واحتجزه فى منزله بغرض التعدى الجنسى عليه.