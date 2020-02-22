انهيار الدولار أمام الجنيه المصرى عرض مستمر

سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه انخفاض في جميع البنوك المصرية ،وسجل نحو 15.51 جنيه للشراء و15.61 جنيه للبيع بالبنك المركزي، وحقق 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع بالبنك الأهلى اليوناني المصري، وبلغ في مصرف أبو ظبي الأسلامي نحو 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع، وسجل في بنوك الأهلى وبنك مصر وبنك مصر إيران 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار تراجعات حادة منذ بداية عام 2020 وحتى الآن بلغت نحو 3% أمام الجنيه، بعدما ارتفعت حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.