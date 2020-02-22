القبض على 4 أشخاص.. استدراجوا فتاة وسط الزراعات واغتصبوها بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على 4 أشخاص لاستدراجهم فتاة عمرها 14 عاما في عزبة مجاورة لقرية مشتهر بدائرة المركز وتعدوا عليها جنسيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالي بالعثور على فتاة في حالة إعياء وسط الزراعات بعزبة مجاورة لقرية مشتهر بدائرة شرطة طوخ وقاموا بنقلها لأحد المستشفيات.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وانتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وتبين أن الفتاة تعرضت للتعدي الجنسي.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تم تحديدهم وضبطهم، وبمناقشة المجني عليها قالت إنهم قاموا باستدراجها وسط الزراعات وتعدوا عليها جنسيا، وأدلت بأوصاف الجناة، وألقى القبض عليهم وهم “م.ع” 19 سنة حارس أمن بشركة خاصة و”ب.ا.ع” 15 سنة سائق و”ع.ا.ع” 18 سنة حلاق و”ا.ج.م” 18 سنة طالب واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقالوا إنهم استدرجوا المجني عليها وتعدوا عليها جنسيا تحت تأثير المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

في سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية بمشاركة الأهالى بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، في القبض على عاطل حاول التحرش بطفلة تبلغ من العمر 10سنوات واغتصابها، قبل أن يمسك به الأهالى وتم تسليمه للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، بقيام مجموعة من أهالي قرية ميت عاصم، التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بالإمساك بعاطل وضربه لقيامه بمحاولة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

وعلي الفور انتقل رجال الأمن بقيادة المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلي القرية وتم ضبط المتهم وتبين أنه من قرية اشمون بمحافظة المنوفية، ولكنه يقيم بذات القرية مستأجرا شقة بها.

وتبين من التحريات الأولية أنه حاول التحرش بالطفلة واغتصابها إلا أنها قامت بالصراخ فتجمع الأهالي وأمسكوا به وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.