التايم المصرية تكشف بالمستندات اصطناع ياسر رمضان لمناصب غير موجودة بلائحة الاحرار الاشتراكيين وتقر اعترافه بانعدام صلته برئاسة الحزب .وانعدام قراره بتعين المشتاق جمال عاشور

كتبت بسنت طارق

حصلت التايم المصرية علي مستندات تكشف تورط المدعو محمود ياسر رمضان في اصطناع مناصب حزبية غير موجودة بلائحة حزب الاحرار الاشتراكيين للهروب من المحاسبة القانونية لما اقترفه من مخالفات مالية ثابته بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تصل الي درجة الحناية و الملاحقة القانونية .

تبين من المستندات ان ياسر رمضان وقع علي قرار بتعين احد اعضاء الحزب بوصفه القائم باعمال رئيس الحزب والتوقيع علي مستند اخر بوصفه رئيس حزب الاحرار بالانابة والمدقق في التوقعين يكتشف تورط رمضان في جريمة التزوير واصطناع مناصب لنفسه غير مدونة بلائحة الحزب كما انه يكون قد اعترف رسميا انه ليس له علاقه بما ادعاه سابقا انه رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين. حيث سبق ان اقام الدعوي 34146 لسنة 60 ق امام محكمة القضاء الاداري طالبا فيه الاعتداد به كرئيس لحزب الاحرار بالانابة ثم عدل طلباته علي غير سند من القانون في جلسة 14 -5 -2011 طالبا اقراره رئيسا للاحرار بحجة انه دشن مؤتمر عام وهو ما لم يحدث انذاك والدليل علي كذب ادعاءاته انه ادعي عقد مؤتمر عام في تاريخ لاحق 11-9-2011 واقام الدعوي رقم 1121 لسنة 69ق علي مؤتمره الاخير وقضي فيه بعدم القبول لانتفاء المصلحة وتأيد الحكم بالطعن رقم 27088 لسنة 61 ق الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة السبت 18-1-2020 .

يذكر ان ياسر رمضان المفصول من جبهة رئيسه حلمي سالم قد قام بتعين المدعو جمال عاشور في منصب امين عام حزب الاحرار بالجيزة رغم انتفاء صفته وهو مايؤكد انعدتم صفة عاشور بحزب الاحرار الذي ينفق الالاف من الجنيهات ويغدق علي بعض المنتفعين والمفصولين املا ان يحقق حلمه بخلافة رمضان رئيسه معدوم الصفة بتوقيعاته و باحكام القضاء كما هو واضحا ولايحتمل الشك .