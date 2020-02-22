اسباب حكم رفض التماس عزيز ضد حكم رئاسة درويش لحزب الاحرار الاشتراكيين

كتبت بسنت طارق

اعلنت محكمة استئناف عالي القاهرة اسباب حكمها في الدعوي المدنية المرفوعة من احمد عبد الله عزيز وكيل حزب الاحرار الاشتراكيين بالفيوم سابقا لالغاء الحكم الصادر من نفس المحكمة بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام المنعقد 23-2-2006 والذي اتي بالمستأنف طارق درويش رئيسا لحزب الاحرار الاشتراكيين .

قالت المحكمة ان ما اثارة الملتمس احمد عبد الله عزيز مجافي للحقيقة و يمثل جهل قانوني اذ ان المحكمة التي اصدرت الحكم قد استندت في حكمها علي حجية الحكم الجنائي البات الموضوعي في القضية رقم 16550 لسنة 2009 والتابت فيها ان طارق درويش رئيسا للحزب لصحة المؤتمر العام وانه يمتنع علي اي محكمة ان تخالف حجية حكم قضائي حاز قوة الامر المقضي به.

يذكر ان عزيز قد اكد في التماسه المرفوض وجود اعمال تزوير واصطناع في مستندات الدعوي وان هناك حكم قد صدر في القضية 6318 لسنة 20 ق الصادر من استئناف عالي القاهرة بعدم قبول التدخل الهجومي .وردت المحكمة علي هذا الزعم ان طلب طارق درويش كان محددا في تنفيذ حجية الحكم الجنائي وان موضوع طلبه يختلف عن موضوع الدعوي الاخري المرفوعة من سيد ابو عبلة والتي رفضت تماما وان ادعاء الملتمس باطلا ولا يستند علي ادلة قانونية وان الاصل في موضوع الدعوي هو صحة نفاذ المؤتمر العام الذي جاء بدرويش رئيسا للحزب .

وبتطبيق حيثيات الحكم يكون المحكمة قد رسخت واسست ان رئيس الحزب طارق درويش هو وحده الداعي الي عقد المؤتمر العام او المجلس الدائم او اية قرارات اخري يصدرها طبقا لنص المادة 4 من اللائحة الداخلية المعمول بها من1-1-1988 وبالتالي يمتنع علي اي شخص ادعاء وجود نزاع علي الحزب وفقا لما رسخت له المحكمة واسست بصحة قرارات رئيس الحزب الناشئة عن صحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام