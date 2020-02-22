ارتفاع أسعار الحديد والصلب ألبوم السبت.. تعرف علي التفاصيل

أكدت شركات الحديد رفع أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح بين 200 إلى 350 جنيه للطن مساء اليوم السبت ، وسط عدم استقرار في أسعار الحديد إذا قامت تلك الشركات بخفض أسعارها خلال الأسبوعين الماضيين بنفس القيمة.

وسجلت شركات حديد المصريين، وحديد عز، و السويس للصلب. في السوق المحلية ألبوم



ورفعت شركة حديد “المصريين” سعر الطن بقيمة 350 جنيه ليصل إلى 9950 جنيه، وزاد سعر طن حديد “عز” بقيمة 200 جنيه ليصل إلى 10100 جنيه، ووصل سعر طن “السويس للصلب ” إلى 9950 بزيادة 200 جنيه.

وجائت أسعار باقي أسعار مصانع الحديد مستقرة، حيث سجل سعر طن حديد “بشاي” نحو 9950 جنيه للطن، و”العتال” نحو 9950 جنيه للطن، وبلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 9500 جنيه للطن.