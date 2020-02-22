أشياء يجب عليك تجنبها عند السفر إلى باريس

متابعة : حسن محفوظ

السفر إلى باريس حلم الكثير، فباريس تتميز بالمعالم السياحية عالية الجودة والمتعة في نفس الوقت، ولكن هنالك أشياءيجب عليك تجنبها عند السفر إلى باريس.

فمن السهل شراء هدايا رخيصة من باريس والحصول على تذكار رخيص من باريس وحجز رحلات طيران رخيصة Cheap flight توصلك إلى عاصمة النور باريس وتناول طعام رخيص في باريس ؛لكن لا يمكنك فعل بعض الأشياء هناك لأنها قد تضرك، وسنعرضها كالأتي:

1-عدم تحية أصحاب المتاجر

عند الدخول إلى متجر أو مكان عمل في فرنسا، من المتوقع أن تقول مرحبًا، وعلى الرغم من ذلك، فإن كثير من المسافرين غير مدركين لهذه القاعدة غير المعلنة، مما يزعج السكان المحليين.

2- الاعتماد كثيرا على المترو

باريس لديها نظام مترو رائع، والعديد من المسافرين يشترون بطاقة سفر ثم يقضون معظم وقتهم تحت الأرض، وفي حين أن مترو باريس هو بالتأكيد وسيلة بسيطة للتنقل في جميع أنحاء المدينة بسرعة وسهولة، إلا أن الأمر يستحق أيضًا القيام ببعض الرحلات بالحافلة أو التاكسي أو حتى السير على الأقدام.

خاصة أنه من السهل التنقل في باريس، والسير سيسمح لك باكتشاف بعض المعالم السياحية والمتاجر والمطاعم المثيرة للاهتمام التي قد لا تراها ما إذا كنت تأخذ القطار من النقطة A إلى B.

3- تخطي محلات السوبر ماركت

في حين أن معظم المتاجر الكبرى الشهيرة في المدينة بها قاعات طعام تبيع جميع أنواع السلع للذواقة، يمكن العثور على أفضل الأطعمة في محلات السوبر ماركت المحلية وبأسعار زهيدة.

4- ارتداء أحذية غير مريحة

سواء كنت تقرر اعتمادك على قدميك بدلاً من المترو أم لا؛ فإن الأحذية المريحة في باريس ضرورية، لأنك في الغالب ستسير كثيرا ما بين العديد من الشوارع المرصوفة بالحصى والأزقة والممرات.

5- قضاء رحلتك بالقرب من برج إيفل والشانزليزيه

أكبر خطأ يرتكبه السياح هو البقاء على المسار المعروف والمخطط دون اكتشاف المدينة كالسكان المحليين، وفي حين أن الرحلة الأولى إلى باريس تستدعي القيام بنزهة في الشانزليزيه ورحلة مبهجة إلى قمة برج إيفل، إلا أنه إذا كنت تحاول رؤية باريس من منظور محلي أصيل، فستحتاج إلى استكشاف أحياءها الرائعة والتفاعل مع بعض السكان المحليين مع السماح لنفسك بالوصول إلى أماكن جديدة دون توجيه من دليل، ولعل القراءة قبل رحلتك يمكن أن تساعدك بشكل كبير.

6- عدم تعلم بعض الكلمات بالفرنسية

بالنظر إلى أن باريس هي العاصمة، فهي واحدة من أكثر المناطق المتعددة الثقافات في فرنسا، وهناك الكثير من سكانها يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد.

وهناك أيضا الباريسيين الذين ينزعجون من السائح الذي لا يحاول التواصل عبر كلمة واحدة من الفرنسية.

فالباريسيين يتوقعون منك أن تحاول التواصل باللغة الفرنسية، على الأقل، وتعرف كيفية سؤال الناس عما إذا كانوا يتحدثون الإنجليزية، وإذا لم يفعلوا ذلك فاستعد لاستخدام تطبيق الترجمة، مع التعرف على بعض الكلمات باللغة الفرنسية، فهذا الأمر سيلقى الكثير من التقدير من قبل السكان المحليين.

7- التسوق فقط في محلات بيع التذكارات

لاتوجد مشكلة على الإطلاق في زيارة محلات بيع التذكارات التي تستهدف السياح على وجه التحديد، ولكن إذا كنت تبحث عن هدايا أو أشياء لمساعدتك في تذكر إقامتك الرائعة في باريس، فلا تركز كل طاقتك على هذه المحلات.

فيمكنك بسهولة العثور على أشياء باريسية مثيرة للاهتمام ومبدعة من خلال زيارة أسواق السلع المستعملة ومحلات بيع الكتب ومحلات بيع العطور وبيع الهدايا والتحف والتذكارات وغير ذلك الكثير.