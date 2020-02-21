بلاغ الي محافظ القليوبية ومدير الأمن .. اشغالات قليوب وشرطة المرافق خارج نطاق الخدمة

يسبب الإهمال والتسيب انتشرت حالة الفوضى في مجلس
مدينة قليوب ووردت عدة شكاوي إلي جريدة التايم المصرية
لمناشدة السيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
والسيد مدير أمن القليوبية بسرعة عودة حركة المرور
والاشغالات وتشديد الإجراءات القانونية اللازمة
بعد انشغال رجالة الاشغالات بالمصالح وغياب دور شرطة المرافق وخاصة شارع التحرير حيث يسيطر الباعة الجائلين
علي الطريق العام وانتشار البلطجة والمشاجرات
ولذا يطالب اهالي قليوب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والسيد اللواء مدير أمن القليوبية
بسرعة عودة حركة المرور ورفع الاشغالات
رحمة بالمرضي وكبار السن وعودة الحياه إلي طبيعتها