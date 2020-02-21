بالصور “وهدان “نائب رئيس مدينة بنها: فى أول يوم عمل له يشن حملة ازاله اشغالات بشارع فريد ندي ببنها، والمواطنين الغربال الجديد له شدة.

بالصور “وهدان “نائب رئيس مدينة بنها: فى أول يوم عمل له يشن حملة ازاله اشغالات بشارع فريد ندي ببنها، والمواطنين الغربال الجديد له شدة.

كتب: السيد يوسف

فى أول يوم عمل للنائب الجديد حماده وهدان يرافقة على أمام النائب الثاني لرئاسة مجلس مدينة بنها بمحافظة القليوبية ومدير الاشغالات والمرافق النبوي هدهود، وهذا تحت رئاسة اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية والقائم بالاشراف على مجلس بنها، قام بشن حمله ليلية استهدفت شارع فريد ندى بالمدينه وذلك لازاله كافة الاشغالات والمعوقات والتعديات على حرم الطريق العام، واسفرت الحملة عن ازاله ٣٥ حاله اشغال من التعديات من أصحاب المحلات التجارية بافتراش بضائعهم خارج المحلات بالإضافة إلى الباعة الجائلين، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وشدد وهدان على أصحاب المحال التجارية بالمنطقة بضرورة الالتزام بحرم الطريق العام وعدم الخروج والتعديات وذلك للحفاظ على السير الأمن للمواطنين والمظهر الحضاري للمنطقة والمدينه .

وعلى صعيد آخر أعرب الموطنين عن سعادتهم بالحملة وقال العديد من المواطنين ” يارب يفضل كده عالطول ويزيل كل الاشغالات عشان نعرف نمشي ، وآخرين ” الغربال الجديد له شدة وكام يوم وارجع ريمه لعادتها القديمه ” .