الطب البيطري بالقليوبية: ضبط 150كيلو لحوم فاسدة بمحلات الجزار بكفر شكر

كتب: السيد يوسف

كثفت مديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري جهودها فى التفتيش والمتابعة لتحقيق أقصى درجات احكام الرقابة على الاسواق، واسفرت عن ضبط 150 كيلو من اللحوم الحمراء الغير صالحة للاستهلاك البشري وتحرير عدد 4 محاضر لإتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية حيال ذلك .

قال الدكتورة أمل العسيلي تم تشكيل لجنه المرور على محلات الجزار بقرى مركز ومدينة كفر شكر ، وشلمت اللجنه الدكتور أيمن هشام الشعراوى والدكتور عفيفي إبراهيم من الطب البيطري والعميد محمد محروس رئيس قسم شرطه البيئه والمسطحات ببنها والعقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث تموين القليوبية .

قال الدكتور ايمن شعراوي تم المرور على عدد من محلات الجزار لبيع اللحوم بنطاق قرية اسنيت و البقاشين وجمجمره القديمه والشقر وبرقطا التابعين لمركز ومدينة كفر شكر ، حيث تم ضبط 150 كيلوغرام م اللحوم الحمراء ظهرت عليها علامات الفساد ووجود فطريات ضارة تضر بصحة الإنسان مع تغيرات فى خواصها الطبيعية واللون والرائحه، واضاف ” شعراوي ” نعمل على وضع آليات ممنهجة تقوم بدورها فى ضبط ومواجهه جشع وتلاعب التجار والتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية وذلك لتخفيف الاعباء عن المواطنين .