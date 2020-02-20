محافظ القليوبية : يصدر حركة تنقلات محدودة.

كتب: السيد يوسف

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قرار بنقل المهندس حمدى سلامه رئيس مدينة بنها إلى ديوان عام المحافظة ، كما شمل القرار نقل الدكتور أمان عصر نائب رئيس مجلس مدينة بنها إلى الديوان العام للمحافظة ، كما أصدر قرار بتعين حمادة السيد عفيفي من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة إلى نائب رئيس مدينة بنها ، وتكليف اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة بالاشراف على رئاسة مجلس مدينه بنها ، حيث تم تكليف المحاسب مصلحي هدية قائم بأعمال نائب رئيس مدينه كفر شكر بحانب عمله كرئيس وحدة محلية قروية كفر تصفا .

وافادت المصادر بأن صدور قرار نقل رئيس مدينه بنها ونائبة إلى الديوان العام للمحافظة جاء بسبب مرور المحافظ بمنطقة وابور الثلج حيث وجد غرفة مقامة بجانب الرياح التوفيقي منذ سنه مضت لشرطه المرافق ، واكدت المصادر بأن الغرفة لم يتم استغلالها من امن القليوبية مما أدى إلى استغلال الباعه الجائلين لها ، واشارت المصادر بأن الغرفة أقيمت بالجهود الذاتية لتسكين فرد شرطه تابع لشركه المرافق لضبط الامن والنظام المروري بالمنطقة .

ومن جانبه أعرب المحافظ عن استيائه من حاله الغرفة التى اهمالتها مديرية الأمن بعدم تسكين فرد الشرطه بها ، وعلى غرار ذلك تم صدرو القرار التعسفي ضد رئيس مدينة بنها ونائبة بالنقل من وظيفتهم إلى الديوان العام وذلك دون وجه حق ، وكأن القرار مبيت من المحافظ بمساعده أيادي خفية تريد ازاحه الرئيس ونائبة أصحاب اليد البيضاء و الجهود المبذولة فى العمل العام المحلى دون الانتظار لكلمه شكر أو شهادة تقدير ، وهذا ما أثار حفيظة المئات من المواطنين بمدينه بنها من قرار النقل آنذاك .