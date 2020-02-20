محافظ القليوبية .. لجنة هندسية لمراجعة المطبات الصناعية على الطرق العامة بالمحافظة حفاظا على أرواح المواطنين

وجه عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية خلال المجلس التنفيذي للمحافظة مديرية الطرق والنقل والهيئة العامة للطرق والكباري بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة جميع المطبات الصناعية علي الطرق العامة

وإزالة غير القانوني منها وإنشاء ما يلزم حماية لأرواح المواطنين والحد من الحوادث والتنسيق مع إدارة المرور بهذا الشأن .

كما وجه المحافظ أيضا بغلق جميع مزلقانات السكة الحديد غير القانونية والعشوائية بجميع مراكز ومدن المحافظة لأنها تمثل خطرا على حياه المواطنين