محافظ القليوبية : إجتماع موسع لمتابعة مشروعات المياه والصرف الصحي لتذليل العقبات وإزالة أسباب التأخير والتعثر

وجه عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية خلال المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم بسرعة التنسيق لعقد إجتماع بديوان عام المحافظة يشارك فيه رئيس شركة المياه والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي لمراجعة موقف جميع المشروعات

الجاري تنفيذها بالمحافظة، والوقوف على أسباب تأخيرها، وتذليل العقبات وإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام تسليم المشروعات، .

ومن جانبه و جه المحافظ السيد رئيس فرع شركة المياه والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي بتجهيز تقارير بموقف كل مشروع

ونسب التنفيذ والمعوقات لمناقشتها بالإجتماع لدفع الأعمال، حيث أن الدولة تولي إهتماما كبيرا بملف البنية التحتية، لاسيما مشروعات المياه والصرف الصحي تفعيلا لمبادرة حياه كريمة لجميع المواطنين.