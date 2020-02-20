محافظ البحيرة… إزالة 30 حالة تعدي علي أراضي زراعيه وأملاك دولة بمساحه 10161 م2

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء /هشام آمنة – محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات ازاله التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

حيث نفذت الوحدات المحليه بمراكز ( المحمودية – ايتاي البارود – رشيد – الدلنجات ) عدة حملات ضمن الموجة 15 لازاله التعديات وذلك بالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه وبتأمين بقوه من الشرطه أسفرت عن إزالة :-

– عدد ( 15 ) قرار إزالة على مساحة ٨٦٤٨ م٢ من أملاك دولة تابعة للآثار بالمحمودية.

– إزالة عدد 9 حالات تعدي و بناء مخالف علي حرم الأوقاف بقرية زبيدة بايتاي البارود بمساحة 576 متر.

– تنفيذ عدد 5 حالات إزالة علي مساحة 867 بقري الساحل وادفينا برشيد

– إزالة حالة تعدي في المهد علي مساحة ٧٠متر عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية بقرية مؤسسة البستان بالدلنجات.

هذا ويشدد اللواء / المحافظ علي تكثيف الحملات والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب وتاكيدا لهيبة الدوله .