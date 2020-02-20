سقوط تشكيل عصابيا تخصص في سرقة رواد البنوك بأسلوب المغافله بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القليوبية، من القبض 3 سيدات كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة رواد البنوك بأسلوب المغافله بمدينة قها .

تلقي اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بأنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة قها والقوة المرافقة، بالمرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تناهي إلي سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات أمام فرع البنك الأهلي بشارع القناطر.

وتبين من الفحص أمكن ضبط كل من، “رشا .م” 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة المنشية، و”فاطمة.أ” 38 سنة، ربة منزل، و”مي.أ” 19 سنة، ربة منزل، فى أثناء قيامهم بسرقة المدعوة “نجوي. ن” 27 سنة، موظفة، ومقيمة قرنفيل، دائرة مركز القناطر الخيرية، فى أثناء تواجدها أمام باب الفرع عقب قيامها بسحب مبلغ مالي، حيث

ادعت الثالثة شعورها بحالة إعياء وسقوطها علي الأرض أمام الأخيرة وأثناء قيامها بمحاولة إسعافها قامت المتهمة الاولي بمغافلتها والاستيلاء منها علي مبلغ مالي 17000 جنية من داخل حقيبة اليد خاصتها إلا أن المجني عليها انتبهت لذلك وقامت بالاستغاثة.