الهجان :إزاله 1218 حاله تعدي على الأرض الزراعيه وأملاك الدوله

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه اليوم خلال مشاركته في الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع مجلس مدينه الخانكة ومديريه أمن القليوبيه وشرطه مدينه الخانكه وذلك بحضور الدكتور/سمير حماد نائب المحافظ والعميد/خالد كشك رئيس مدينة الخانكة وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة أنه تمت إزاله عدد 1218 حاله تعدي بمساحة 134.819 م2 على الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله منذ انطلاق الموجه الـ15 لإزالة التعديات على املاك الدولة مشيرا أنه سيتم إستمرار العمل لازاله كل التعديات علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله بالمدينه تنفيذا للقانون وذلك في إطار توجيهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعيه و إسترداد حق الشعب

ومن جانبه أكد المحافظ أنه تمت إزاله عدد 90 حاله تعدي على الأرض الزراعيه بقريه سرياقوس وأبوزعبل خلال الحمله اليوم وإزاله عدد حالات 13 حالة على أملاك السكه الحديد كما تم إزاله عدد 35 حالة بقريه القلج وإزاله عدد 7 حالات بالجبل الاصفر وعدد 16 حالة بالمنايل باجمالي مساحه 10.280 م2

مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة

مضيفاً إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة وإسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشدداً على ضرورة إستثمار موجات حملات الإزالة في تحقيق أكبر مستهدف منها وإسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة

وفى هذا الاطار يتقدم السيد المحافظ بالشكر للقيادات الامنية والتنفيذية المشاركة في تنفيذ الإزالات سواء إزالة الحالات الصارخة أو إزالة الحالات التي مازالت في مهدها، مطالباً الأجهزة التنفيذية بالمتابعه الجيدة ووقف أعمال البناء المخالف في المهد قبل أن تتفاقم ويصعب التعامل معها.