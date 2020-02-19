بالاسماء إصابة 12 شخص بطريق خط 12من بينهم اطفال

إصابة 12 شخص بطريق خط 12من بينهم اطفال

كتبت/سمر مجاهد

أصيب 10 أطفال وشخصين اثر تصادم سيارة نقل مع سوزوكى على طريق خط 12 بلتان.

وتم الأخلاء وارسال سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بإصابة 12شخص من بينهم 10أطفال على طريق خط 12بلتان، وعلى الفور تم الدفع ب 7سيارات أسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى

أسماء المصابين:

1-عادل فهمى عرفة 45سنة من مدينة بنها(اشتباة كسر فى الساقين)

2-محمود سامى مرسى 21سنة من قرية العبادلة(اشتباة فى كسر الساقين)

3-محمد محمود جلال 4سنين من قرية العبادلة(اشتباة كسر فى ساق اليد)

4-علياء محمود السيد بكر 5سنين (جروح فى الوجة)

5-محمد محمود السيد بكر 4سنين(جروح سطحية فى الوجة)

6-ليان السيد عبد الجليل 4سنين(كدمات)

7-سلمى سعيد حسن 4سنين(اشتباة مع بعد الأرتجاج)

8-عبد الله حسام بدر 5 سنين(كدمات)

9-فيروز عبد الله بدر 3سنين(كدمات)

10-حسين زين على 4سنين(كدمات)

11-احمد محمد 5سنين(كدمات)

12-محمد عبد الرحمن سيد 5سنين(كدمات)