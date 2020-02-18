المادة 77 من الدستور انقذت نقابة المحامين من الحراسة

كتبت هدي بلال
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية ، دعاوى طالبت بفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين .
أقام الدعاوى عدد من المحامين طالبوا فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين .
واستند الحكم على نص المادة ٧٧ من الدستور المصرى الصادر عام ٢٠١٤ بفرض الحراسة على النقابات المهنية .
وبهذا الحكم قد إنتصر قضاء المشروعية لمبدأ الحرية النقابية وأعلى من سلطة الجمعية العمومية لنقابة المحامين التى ستجرى إنتخاباتها منتصف مارس المقبل