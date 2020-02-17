قائد طائرة يكشف عن إعادة المصريين من ووهان الصينية

اكد الكابتن طيار أشرف الهواري، قائد طائرة إعادة المصريين من ووهان الصينية، تفاصيل عملية إجلاء المصريين من ووهان الصينية، قائلا إننا تلقينا توجيهات من الرئاسة لـ تجهيز طائرة خاصة لإجلاء المصريين من المقاطعة، وبالتنسيق مع وزير الطيران المدني.

وأشار قائد طائرة إعادة المصريين من ووهان الصينية، في مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، إلى أن هذا العمل واجبنا، واقل شيء نقدمه لبلدنا مصر.

وتابع الهواري، أنه عندما قام بعرض الأمر على بقية أفراد الطاقم، لم يعترضوا على المشاركة في هذه الرحلة الوطنية.

واستطرد قائد طائرة إعادة المصريين من ووهان الصينية، أنه تم وضع سيناريو كامل لاستعادة المصريين من المقاطعة، وكذلك المشكلات التي من الممكن مواجهتها وكيفية التغلب عليها.

ولفت الهواري، إلى وجود طاقم طبي على أعلى مستوى من الكفاءة رافقهم خلال الرحلة، متابعًا “أرسلنا مساعدات طبية للحكومة الصينية لمواجهة أزمة فيروس كورورنا”، مضيفا، أنه فور دخول مدينة ووهان الصينية كنا في حالة ذهول والمدينة كانت خاوية تماما ولا أثر للحياة على الإطلاق.

وتابع الهواري: “أصابتنا حالة من الخوف فور دخول مجال مدينة ووهان الصينية، لأنه لا أثر لحياة بها”.