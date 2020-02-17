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علامات يوم القيامة .. وحش خسيس في منزلة أب يغتصب طفلة حتي الموت

علامات يوم القيامة .. وحش خسيس في منزلة أب يغتصب طفلة حتي الموت
يكثف  رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة  جهودهم لسرعة القبض على عاطل تجرد من إنسانيته  لاتهامه باغتصاب ابنة زوجته حتى الموت بالمرج.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج، إشارة من مستشفى بوصول طفلة جثة هامدة .

على الفور انتقل رجال المباحث ، وتبين من التقرير الطبي المبدئي وجود آثار اغتصاب حول الجهاز التناسلي للطفلة.

وقد توصلت التحريات إلى أن زوج والدتها اغتصبها ولاذ بالفرار .

تم تحرير محضر بالواقعة ، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بضبط وإحضار المتهم وجار استجواب زوجته.

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