حوادثعاجل

سقوط شبكة دعارة للجنس الجماعي  في هذا المكان

سقوط شبكة دعارة للجنس الجماعي  في هذا المكان

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس عاطل وزوجته لقيام الأول بتهمة عرض زوجته للجنس الجماعي على ” الفيس بوك” مقابل مبلغ مالي في الساعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهم أمام النيابة باعترافات تفصيلية أمام النيابة بالواقعة المنسوبة إليه، حيث قال إنه عاطل منذ فترة طويل ولم يجد عمل.

وأضاف أنه مدمن هيروين وفي الفترة الأخيرة تعرض لأزمة مالية فزين له الشيطان فكرته وقاما بعرض زوجته على شبكة التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” لراغبي المتعة مقابل 3 آلاف جنيهًا في الساعة، وبالفعل بدأ عددًا من الزبائن التفاعل والتواصل معه.

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام “كريم.ت” عاطل بعرض زوجته ” سميرة.إ” ربة منزل لممارسة الجنس الجماعي مقابل ٣ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

على الفور أمر اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث السياحة بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى للقبض على المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي أمرت بما تقدم.
Post Views: 35
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ ساعة واحدة
523

إصابة 40 أمريكيًا على متن السفينة الموبوءة بـ “كورونا”

منذ ساعتين
525

أسرة جريدة التايم المصرية تتقدم بخالص التهاني القلبية للدكتور مصطفى القاضي

منذ 3 ساعات
528

مدير عام تعليم فاقوس يعقد اجتماعا مع مديرى المدارس بكافة مراحلها باكر

منذ 5 ساعات
586

الفساد داخل شركة كهرباء شمال القاهرة يتحدي المسئولين

Don`t copy text!